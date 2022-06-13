نائب التنسيقية: تعديلات قانون الرياضة تدعم الاستثمار الرياضى وعودة الأندية الشعبية

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فوزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديلات قانون الرياضة ستدعم وتشجع الاستثمار الرياضى مما سيكون له دورا كبيرا فى دعم الأندية الشعبية والجماهيرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وقال فوزى: "أوجه الشكر للجنة على هذا التقرير الخاص بمشروع القانون"، مشيرا إلى أن الرياضة لم تعد للترفيه للشعوب فقط ولكنها أصبحت وسيلة للتقارب والتنسيق بين الشعوب فى العالم كله، موضحا أن تعديلات القانون 71 لسنة 2017 جاءت لتواكب الواقع والتطوير الذى تشهده الدولة المصرية.

ولفت نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن أهم ما فى التعديل هو الاستثمار الرياضى، لأن هناك نقص فى الموارد والإمكانيات فى الأندية الشعبية خصوصا نادى المنيا الرياضى ونادى سوهاج، وهذه التعديلات تفتح الباب للاستثمار الرياضى وعودة هذه الأندية من جديد.

واختتم النائب أحمد فوزى كلمته، موجها الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى على استجابته دائما للنواب.