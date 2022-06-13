"رياضة الشيوخ" توصى بسرعة إنهاء إجراءات افتتاح القرية الأوليمبية فى مطروح

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير لجنة الشباب والرياضة، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين، رزق علوانى، صالح سلطان، بشأن " دراسة وتفعيل استغلال وتطوير القرية الأوليمبية بمدينة مرسى مطروح لتكون إستاد لفرق محافظة مطروح" للحكومة لاتخاذ ما يلزم لما جاء به من توصيات.

وجاء فى الاقتراح برغبة:" إن فكرة صيانة ورفع كفاءة وتطوير القرية الأوليمبية الكائنة بالكيلو 10 بمدينة مرسى مطروح وتجهيزها لتكون استاد كرة قدم بمدينة مرسى مطروح هو أمر يحلم به شباب وأندية مطروح أن يكون لديهم استاد مؤهل يقام عليه المباريات الخاصة بهم، وأن الهدف الخدمى من تطوير ورفع كفاءة القرية الأوليمبية وتأهيلها لتكون إستاد من أجل شباب مطروح والفرق والأندية الرياضية بما تشمله من ملاعب وصالة مغطاة مجهزة وذلك بالتنسيق مع محافظة مطروح ووزارة الشباب والرياضة تأتى فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لإقامة عدد من الاستادات والملاعب بعدد من المحافظات ليوفر على الأندية بمحافظة مطروح محدودة الدخل من تكاليف السفر وتأجير الملاعب للعب المباريات المختلفة على استاد مجهز وملاعب قانونية حيث تضم القرية الأوليمبية إستاد كرة القدم والذى يسع لـ17 ألف مشجع، وصالة مغطاة تتسع متفرج، وهو يعد طفرة كبرى لمجال الرياضة بمحافظة مطروح.

وأكد ممثلو وزارة الشباب والرياضة، وفقا لما جاء فى تقرير اللجنة، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على دعم قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج والمشروعات المنفذة فى المحافظات وأن الوزارة تقوم بدورها على مستوى تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وتحتاج الوزارة إلى أن الأرض التى يقع عليها القرية الأوليمبية أن تكون تابعة لوزارة الشباب بالتنسيق مع الجهات المختصة والمحافظة حتى يمكن إدراج الاعتمادات المالية طبقاً للاشتراطات الواردة فى الموازنة العامة للدولة".

وأوصت اللجنة، سرعة إنهاء إجراءات افتتاح القرية الأوليمبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.