شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: قيمة دعم المواد البترولية ارتفعت فى الموازنة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الغاز زاد 4 أضعاف حيث أصبح سعره من 5 دولار إلى 20 دولار بينما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تأجيل رفع أسعار الكهرباء تخفيفًا عن المواطن.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الموازنة الماضية التى من المقرر انتهائها 30 يونيو الجارى، لم تتضمن دعمًا للكهرباء، لافتا إلى أن مصر مثل أى دولة تتأثر بما يحدث فى العالم؛ والقيادة السياسية والدولة حتى الآن يصران على عدم تأثر المواطن بارتفاع الأسعار.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قيمة دعم المواد البترولية ارتفع فى الموازنة المقبلة، وهناك مشروعات لإحلال خطوط الهواء بنصف مليار جنيه، والدولة لم ولن تقصر مع المواطن، موضحا أن الدولة تتحمل كثيرًا حتى لا يشعر المواطن بزيادة الأسعار، لافتًا إلى أن أقصى سعر للتر الغاز لا يتخطى 10 جنيهات؛ وهى الأمور التى تقوم بها الدولة حتى لا يشعر المواطن بعبء الأسعار والموجة التضخمية التى يمر بها العالم، والزيادات العالمية فى أسعار الغاز وخام برنت أثرت على تكلفة كيلووات الكهرباء؛ وهى الزيادات التى تتحملها الدولة حتى الآن.