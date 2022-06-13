شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية الشيوخ" تشيد بجهود الإسكان والمشروعات القومية وتوجيهات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء خالد السعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، بجهود وزارتى الإسكان والتنمية المحلية خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن اشتراطات البناء، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وقال السعيد: "اعتباراً من 2014 حتى الآن وضعت القيادة السياسية فى اعتبارها تطوير الرقعة المعمورة فى الدولة المصرية لتستهدف زيادتها من 7.5% إلى 14%، ولوزارة الإسكان باع طويل وجهد كبير فى هذا الأمر، ومؤخرا تم إعلان أن مساحة الرقعة المعمورة وصلت إلى 13.5% وذلك إنجاز كبير".

وتابع رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية: "خلال 8 سنوات أصبح عدد المدن الجديدة فى المجتمعات العمرانية الجديدة 49 مدينة، والعالم كله أشاد بذلك، وذلك أمر تستحق وزارة الإسكان الشكر عليه".

وأضاف أن وزارة الإسكان أيضا تبذل جهوداً كبيرة فى ملف مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أنه فى عام 2022 وصلت نسبة تتفيذ الصرف الصحى فى القرى إلى أكثر من 55% وكان فى الفترة من 1995 حتى 2014 بنسبة 12% فقط.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة جاءت لخدمة 60 مليون مواطن وتحسين حياتهم ومستوى معيشتهم، وبنهاية المرحلة الثالثة لحياة كريمة سيتم الانتهاء من 72 مركزا.

وأشاد بجهود الدولة فى ملف تطوير العشوائيات، وخطة مواجهة الأسواق العشوائية، ومشروع تطوير عواصم المحافظات، وتطوير المناطق غير المخططة، ومبادرة حياة كريمة.

واستطرد السعيد: "نتوجه بالشكر لوزارة الإسكان ممثلة فى الدكتور عاصم الجزار، والذى واصل هذا الجهد بعد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حين كان وزيرا للإسكان".

كما أشاد بجهود وزارة التنمية المحلية، ومعايير اختيار قيادات الوحدات المحلية والاختبارات التى تجرى لهم لاختيار الكفاءات، مشيراً إلى أن الوزارة دورها التنسيق بين المحافظات.

وثمن برنامج مشروعك الذى يوفر فرص عمل لدعم الشباب، وقال إن الوزارة تؤدى دورا كبيرا فى مبادرة حياة كريمة والتنسيق وتوفير الأراضي.