شكرا لقرائتكم خبر عن «بلينكن»: قلقون من تجربة نووية سابعة تجريها كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى وجود قلق بشأن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية سابعة مشددًا: "سنواصل الضغط على كوريا الشمالية حتى تغير سلوكها".

كما أوضح بلينكن أن حلفاء واشنطن سيستجيبون بسرعة لأي تجربة نووية لكوريا الشمالية.

من جانبه، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية وتنتظر قرارا سياسيا، مؤكدًا: "سنرد بحزم على أي تجربة نووية من قبلها".