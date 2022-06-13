شكرا لقرائتكم خبر عن «شولتس»: لا معنى لإرسال أسلحة لأوكرانيا دون التدريب عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الإثنين إن من الصواب التأكد من أن الجيش الأوكراني تلقى تدريبا كاملا على استخدام الأسلحة المتطورة مثل المدفعية المتنقلة بانزرهابيتز 2000 قبل تسليمه ذلك العتاد.

وتتعرض ألمانيا لانتقادات شديدة على نحو متزايد بسبب تأخرها المزعوم في إمداد أوكرانيا بالأسلحة التي تقول كييف إنها بحاجة إليها من أجل إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية الغازية في شرقها.

لكن شولتس قال إن الأطقم تتلقى تدريبا حاليا على استخدام "أحد أكثر المنظومات العسكرية تقدما في العالم" وإنه لم يكن من المنطقي تسليمها قبل أن تكون أطقم أوكرانيا في وضع يمكنها من الاستفادة منها.