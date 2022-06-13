شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يصدر مرسوما بتعديل وزاري ويعين وزيرا جديدا للنفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما رقم (25) لسنة 2022 بتعديل وزاري.

وجاء في التعديل إلغاء المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2018 بتشكيل الوزارة.

وتضمنت المادة الثانية عدداً من التعيينات وهم على النحو التالي:

1. تعيين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية.

2. تعيين جميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل.

3. تعيين زايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة.

4. تعيين وائل بن ناصر المبارك وزيراً لشئون البلديات والزراعة.

5. تعيين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة.

6. تعيين محمد بن ثامر الكعبي وزيراً للمواصلات والاتصالات.

7. تعيين إبراهيم بن حسن الحواج وزيراً للأشغال.

8. تعيين يوسف بن عبدالحسين خلف وزيراً للشئون القانونية.

9. تعيين أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيراً للتنمية الاجتماعية.

10. تعيين ياسر بن إبراهيم حميدان وزيراً لشئون الكهرباء والماء.

11. تعيين الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيراً للصحة.

12. تعيين نواف بن محمد المعاودة وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

13. تعيين حمد بن فيصل المالكي وزيراً لشئون مجلس الوزراء.

14. تعيين آمنة بنت أحمد الرميحي وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني.

15. تعيين نور بنت علي الخليف وزيراً للتنمية المستدامة.

16. تعيين فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيراً للسياحة.

17. تعيين الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزيراً لشئون الإعلام.