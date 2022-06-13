انت الان تتابع خبر صالح والكاظمي وزيدان يبحثون تطورات المشهد السياسي و 'لم الشمل' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع رئيسي الجمهورية والوزراء تطورات المشهد السياسي، فيما تمت الدعوة إلى التهدئة ولم الشمل بين كافة القوى السياسية.

