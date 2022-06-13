بايدن: التضخم في البلاد قد يستمر 'لبعض الوقت'

وقال بايدن خلال مشاركته في حدث لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي في بيفرلي هيلز: "سوف نتعايش مع هذا التضخم لفترة من الوقت.. سيتراجع تدريجيا ولكن سنعيش معه لفترة من الوقت".

وأظهرت بيانات وزارة العمل أن التضخم في الولايات المتحدة سجل أعلى مستوى منذ 40 عاما بنسبة 8.6٪ في الاثني عشر شهرا حتى ايار، حيث سجلت أسعار البنزين مستوى قياسي وارتفعت تكلفة الغذاء.

