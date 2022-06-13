امتداد تصادق على إعفاء الركابي وتدعو لـ'لقاء وطني خالص'

وقالت الحركة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد اطلاع الامانة العامة لحركة امتداد على تقرير لجنة تقصي الحقائق قررت المصادقة على قبول إستقالة محمد نوري من الحركة، وإعفاء علاء الركابي من منصب الأمين العام للحركة".وطالبت، علاء الركابي "بعرض أي دليل فساد او شبهة فساد إلى الرأي العام وتسليمه إلى القضاء لمحاسبة كل من تثبت إدانته".

ودعت امتداد، "النواب وبحضور كوكبة من الشخصيات الوطنية للقاء وطني خالص لتوحيد الجهود والانطلاق من جديد لخدمة الشعب الذي خرجنا من أجله".

وأضاف البيان، إنه "تم إنهاء تكليف رئيس المكتب التنفيذي الحالي، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر بالهيكلية التنظيمية للمكتب، وتشكيل لجنة خاصة من قبل الأمانه العامة للحركة لإعادة تقييم كل مفاصل الحركة ومعالجة الأخطاء التي تم تشخيصها".

