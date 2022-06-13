ستولتنبرغ: سعيد لان السويد اكدت استعدادها للتعامل مع مخاوف تركيا

وقال ستولتنبرغ من ان السويد "بدأت بالفعل تغيير تشريعاتها لمكافحة الإرهاب"، كما أن الدولة الاسكندنافية "ستضمن أن يعكس إطار العمل القانوني لصادرات الأسلحة حالتها المستقبلية كعضوة في الناتو بالتزامات جديدة نحو الحلفاء".واضاف إن "هاتين خطوتان مهمتان للتعامل مع المخاوف التي أثارتها تركيا".

وبين ستولتنبرغ أن "الهدف هو حل هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن للتمكن من الترحيب بفنلندا والسويد كعضوتين كاملتين في أسرع وقت ممكن".

ورفض الأمين العام القول ما إذا كانت المشكلة ستحل قبل قمة الناتو في مدريد يوم 28 حزيران أو قبل انتخابات البرلمان السويدي يوم 11 أيلول، وكانت الدعوة قد وجهت إلى السويد وفنلندا لحضور القمة في إسبانيا.



وقالت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا اندرسن إن بلادها تأخذ "المخاوف التركية بجدية شديدة وليس أقلها مخاوفها الأمنية عندما يتعلق الأمر بالمعركة ضد الإرهاب"، مضيفة أن "طموحها هو أن نحل هذه الأمور".