نفط ذي قار يحقق فوزاً تأريخياً ببطولة الشركات العربية لكرة الصالات

وتمكن نفط ذي قار من هزيمة المستضيف في عقر دارهم بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات البطولة المقامة حالياً في جمهورية مصر العربية.

وفرض الفريق العراقي سيطرته منذ بداية المباراة التي بان فيها عزم أحفاد سومر على إلحاق الهزيمة بالفراعنة وتحقق لهم ما أرادوا، بعد أن بكـّر نفط ذي قار التقدّم عبر صاروخية اللاعب حسن علي التي مزّقت الشباك المصرية.