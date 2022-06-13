رئيس الجمهورية: فتوى الجهاد الكفائي جاءت في لحظة مصيرية

وقال صالح في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "نستذكر بإجلال فتوى الجهاد الكفائي للمرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) والتي جاءت في لحظة مصيرية".

وأضاف، "ينبغي التوقف عندها كثيرا لكونها كانت بحق مشروعاً وطنياً لإنقاذ العراق من براثن الارهاب، وعلينا رعاية شهداء الوطن وجرحاه، لمقاتلين شجعان رخّصوا أرواحهم فداء للوطن وكرامة مواطنيه".

