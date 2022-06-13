بعد ارتفاع إصابات كورونا 100%.. الإمارات تقلص مدة سريان "المرور الأخضر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

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أعلن المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، الدكتور طاهر العامري، اليوم الإثنين، عن قرار تحديث نظام ”المرور الأخضر“ في تطبيق ”الحصن“.



وقال العامري في تغريدة على موقع الهيئة الرسمي عبر ”تويتر“: ”نعلن اليوم عن تقليص مدة سريان المرور الأخضر من ثلاثين يوماً إلى 14 يوماً، كإجراء احترازي وقائي حيث يهدف هذا القرار لضمان دقة عملية التقصي والتشجيع على دورية الفحوصات“.

وأكد تفعيل هذا التحديث على جميع الفئات بدءاً من الأربعاء الموافق 15 يونيو/حزيران 2022 ما عدا العاملين في القطاع التعليمي والطلبة حيث سيتم تفعيل القرار لهم اعتبارا من الإثنين الموافق 20 يونيو/حزيران 2022 نظرا لارتباطهم بفترة الاختبارات، موضحا أنه ”سيتم التشديد على عملية التحقق من تطبيق الحصن في جميع الأماكن المطبق بها المرور الأخضر بهدف ضمان سلامة وصحة الجميع“.

وشدد على أن ”المنظومة الوطنية تعمل منذ بداية الأزمة على قراءة الوضع الوبائي محلياً وعالمياً ومتابعة المستجدات والمؤشرات، ورصدت في الفترة السابقة ارتفاعا في عدد إصابات كورونا في دول العالم“.

وأضاف: ”شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بكورونا في دولة الإمارات، إذ ارتفعت الحالات بنسبة تفوق الـ100% في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات، هذا الارتفاع يأتي بعد استقرار الوضع في دولة الإمارات لفترة لم تكن وجيزة، وبعد تكامل الجهود الوطنية والتعاون المجتمعي لفترة غير قصيرة، وكان ذلك بفضل وعيكم وحرصكم“.