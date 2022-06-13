محكمة بريطانية ترد الطعن المقدّم ضد ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

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رد القضاء البريطاني الإثنين التماسات اللحظة الأخيرة ضد خطة الحكومة المثيرة للجدل لابعاد مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، عشية الرحلات الأولى المخطط لها.



رغم الانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة والكنيسة الأنغليكانية وحتى العائلة المالكة البريطانية، تبدو حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مصممة على منع العبور غير الشرعي للمانش والذي يتزايد رغم وعوده المتكررة منذ بريكست.

وقال قاضي محكمة الاستئناف في لندن ”تم رفض هذا الطعن“ الذي قدم ضد مشروع حكومة المحافظين برئاسة جونسون الذي يهدف إلى وقف عمليات العبور غير القانونية لقناة المانش.