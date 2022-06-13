الإمارات تدين الهجوم على مدينة أربيل العراقية بطائرة مسيرة مفخخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات

أدانت دولة الإمارات بشدة، اليوم الإثنين، الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل في كردستان العراق بطائرة مسيرة مفخخة.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن ”دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي“، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعربت الوزارة عن ”تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، ووقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب“، مؤكدة ”حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه“.