أكثر من 100 قتيل في اشتباكات قبلية بإقليم دارفور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

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أكد زعيم من قبيلة القمر، اليوم الإثنين، مقتل 117 شخصًا من قبيلته في اشتباكات مع قبيلة الرزيقات العربية مستمرة منذ الأسبوع الماضي، وحرق 14 قرية كليا في ولاية غرب دارفور، غربي السودان.



وقال إبراهيم هاشم الزعيم القبلي لقبيلة القمر غير العربية لوكالة ”فرانس برس“ عبر الهاتف من محلية كلبس في غرب دارفور: ”قتلى القمر حتى الآن 117 شهيدًا وتم حرق 14 قرية من قرانا ولدينا عدد من الأشخاص مفقودين وما زال القتال مستمرًا“، وفقاً لقوله.

وتشهد محلية كلبس، التي تبعد حوالي 160 كلم شمال شرق مدينة الجنينة عاصمة الولاية، اشتباكات قبلية منذ الأسبوع الماضي خلفت قتلى وجرحى.