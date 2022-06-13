والد إبراهيم سعدون المغربي: ابني يحمل الجنسية الأوكرانية وليس من المرتزقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات

قال طاهر سعدون، والد إبراهيم سعدون المغربي، المحكوم عليه بالإعدام من قبل محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية؛ بتهمة ارتكاب أنشطة مرتزقة، إن ابنه يجب أن يعامل كأسير حرب؛ لأنه مواطن أوكراني سلم نفسه طواعية.



وأضاف سعدون في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن ”المقاتل المغربي حصل على الجنسية الأوكرانية في 2020 بعد أن خضع لتدريب عسكري لمدة عام كشرط للالتحاق بدراسات تكنولوجيا الطيران في إحدى جامعات كييف، وأن ابنه سلم نفسه طوعا ويجب أن يعامل على أنه أسير حرب“.

وأكد أنه ”سيستأنف الحكم“، لافتا إلى أننا ”أسرة نعاني من عدم وجود اتصال بالمحامي لتبادل المعلومات القانونية؛ وهذا يزيد من محنتنا“.