الجيش الفرنسي يعتزم مغادرة قاعدة "ميناكا" في مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

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أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، أن الجيش الفرنسي سيغادر رسميا قاعدة ”ميناكا“ العسكرية في شمال شرق مالي، اليوم الإثنين، لتسليمها للقوات المسلحة المالية، في المرحلة ما قبل الأخيرة من انسحاب قوة برخان المناهضة للمتشددين من البلاد.



ووفقا لما نقلته وكالة ”فرانس برس“، أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الجنرال باسكال ياني، خلال مؤتمر صحفي، أن الجنود الفرنسيين سيغادرون مالي نهائيا ”في نهاية الصيف“ مع نقل معقلهم الرئيسي في غاو إلى القوات المسلحة المالية.

وتضم قاعدة ميناكا التي أصبحت عملانية عام 2018 في المنطقة المعروفة بالمثلث الحدودي، بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، القوات الخاصة الفرنسية والأوروبية تاكوبا والتي تهدف لمساعدة القوات المالية على أن تصبح أكثر استقلالية.