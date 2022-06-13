فلسطين: المجتمع الدولي يكافئ إسرائيل على جرائمها

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وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله «نستغرب ونستهجن انتخاب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة (غلعاد إردان) لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة».وأضاف «نعتبر ذلك محاولة تسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على أرض دولة فلسطين، ولا يجوز ولا يعقل أن تكافأ دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي والدولي الإنساني، ولا يجوز مكافأتها على جرائمها».
وتابع «كما لا يجوز تبييض صفحة إسرائيل الاستعمارية العنصرية، ولا يجوز تشجيعها على الإفلات من العقاب، ولا يجوز مجاملتها على حساب الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
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