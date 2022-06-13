البرهان يوجه ببسط هيبة الدولة في دارفور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ببسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور.

جاء ذلك خلال لقائه في القصر الرئاسي بالخرطوم، حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ونائبه محمد عيسى عليو، بحضور ولاة الولايات بالإقليم الواقع غرب البلاد.

وأكد البرهان، خلال الاجتماع، أهمية بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور ومحاربة التفلتات الأمنية والعمل على تعزيز ودعم المصالحات المجتمعية.

بدوره، قال والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن، في تصريح صحفي، إن اللقاء ناقش عددا من القضايا التنموية والخدمية التي تهم الإقليم وتأمين الموسم الزراعي، وقانون الإدارة الأهلية في دارفور، بالإضافة لقضية مرتبات العاملين.

وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد دعمه لمشروع تأسيس الصندوق القومي لعودة النازحين واللاجئين واستقرار الرحل، وأضاف أن اللقاء شدد على أهمية دعم القوات النظامية لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين في دارفور، لافتا إلى أن البرهان سيتسلم تقريرا مفصلا من اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الأمنية بشأن القوات النظامية التي سيتم تخريجها خلال الفترة المقبلة لدعم الأمن في الإقليم.

ونوه إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد دعمه لتوفير الخدمات الأساسية والتنموية للمواطنين في الإقليم وتشييد مطاري الجنينة وزالنجي.

وشهد إقليم دارفور أحداث عنف قبلية دامية بمدينتي الجنينة وكرينك راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل ومئات الجرحى، مما أعاد الإقليم إلى دائرة الاهتمام الدولي من جديد.

وعاش إقليم دارفور حربا ضارية امتدت لنحو 17 عاما بين الجيش الحكومي وحركات متمردة، وتسبب هذا النزاع في مقتل نحو 600 ألف شخص و2.5 مليون لاجئ ونازح، وفق الأمم المتحدة.