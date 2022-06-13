316 عملية جراحية سعودية لمكافحة العمى في بنجلاديش

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ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 200 سلة غذائية للمحتاجين والأيتام في مديرية سيد كرم بولاية بكتيا في أفغانستان، استفاد منها 200 أسرة، في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي للدول الشقيقة والصديقة .

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، عن إجراء 316 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، وتوزيع 1,616 نظارة طبية، والكشف على 3,260 حالة، ضمن المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة جايبورهات بجمهورية بنجلاديش، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 200 سلة غذائية للمحتاجين والأيتام في مديرية سيد كرم بولاية بكتيا في أفغانستان، استفاد منها 200 أسرة، في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي للدول الشقيقة والصديقة .

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