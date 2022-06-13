الحلبوسي: الانسداد السياسي العراقي في طريقه للزوال

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وشدد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس مع نظيره الأردني عبدالكريم الدغمي في العاصمة الأردنية عمان، على أهمية حل مشاكل المنطقة دون أي تدخل خارجي، وإزالة معيقات تحقيق التعاون الثنائي والثلاثي مع مصر، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب الدول الثلاثة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن القوى السياسية العراقية ستعمل خلال المرحلة المقبلة وفق تفاهمات جديدة، وأن الانسداد الحالي في العملية السياسية في طريقه إلى الزوال، بعد استقالة أعضاء الكتلة الصدرية (73 نائبا) من البرلمان العراقي.وشدد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس مع نظيره الأردني عبدالكريم الدغمي في العاصمة الأردنية عمان، على أهمية حل مشاكل المنطقة دون أي تدخل خارجي، وإزالة معيقات تحقيق التعاون الثنائي والثلاثي مع مصر، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب الدول الثلاثة.

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