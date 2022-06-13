شكرا لقرائتكم خبر حفتر: الجيش الليبي سيتدخل لوقف مسلسل الدماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بالتدخل لوقف مسلسل القتل وحقن الدماء، في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها البلاد أخيرا.

وقال في كلمة خلال حضوره تجمع قبائل الجبل الأخضر بالأبرق «نريد أن يعم السلام كافة أنحاء البلاد ووقف مسلسل القتل والدماء، هدفنا هو إنقاذ الوطن من الإرهاب وإفشال مخطط التنظيمات التخريبية».

وأشار إلى أن «مشروع بناء الدولة على أسس دستورية وبإرادة شعبية لم ير النور حتى الآن»، وتابع «دعمنا كل مسار سياسي لبناء الدولة والتقدم نحو حياة أفضل وحرصنا على وقف إطلاق النار والمصالحة».

من جهتها، أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات المسار الدستوري الليبي، المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، داعية معرقلي هذه العملية باستخدام القوة إلى التوقف ووضع أسلحتهم جانبا.

وقالت «هذه الجولة الأخيرة تأتي في منعطف حرج تشهده ليبيا، إذ بعد مرور 11 سنة من الانقسام والضعف والنزاع والفوضى والاستقطاب، أرهقت الليبيين... أمامكم فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة حقا لإحياء الأمل فيهم ومنحهم سبيلا يفضي إلى الانتخابات ضمن إطار دستوري قوي».

وأشارت إلى أنه في هذه الجولة، لا تزال أمور مهمة بحاجة إلى حلول، داعية المجتمعين إلى التحلي بالمسؤولية وروح التوافق للتمكن من التوصل إلى حلول عبر إعلاء مصلحة البلاد فوق كل شيء، الأمر الذي يمهد السبيل أمام استعادة الشرعية لجميع المؤسسات الليبية.

وأكدت أن استمرار هذا الانسداد الراهن لا بد أن ينتهي، ويمكن لهذا الاجتماع أن يشكل آخر خط مستقيم يؤدي إلى التوافق، مشددة على ضرورة تمكن أبناء ليبيا من ممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت في انتخابات عامة وطنية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

ولفتت إلى أن المجتمع الدولي يدعم هذه الجهود بشكل كامل وعلى استعداد للترحيب والمصادقة على نتيجة إيجابية من شأنها أن تعيد العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح، داعية المعرقلين، الذين يرغبون في تعطيل هذه العملية السياسية الدقيقة من خلال استخدام القوة، إلى التوقف عن ترويع السكان المدنيين ووضع أسلحتهم جانبا.

ويسود غموض حول الغرض من تعديل مسودة الدستور، بين الرغبة في اعتمادها كقاعدة دستورية للانتخابات، أو طرحها للاستفتاء لتكون دستورا دائما للبلاد.