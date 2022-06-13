السيسي: القمح يكفي مصر 6 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن احتياطى بلاده من القمح حاليا يغطي ستة أشهر، لافتا إلى اتخاذ إجراءات كثيرة ساهمت في كبح جماح أسعار المنتجات الغذائية. وقال خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية في مدينة السادات بمحافظة المنوفية «حديثى عن دعم الاستقرار ليس الهدف منه حماية النظام، بل الحفاظ على الشعب ومقدراته». وشدد على أن أولويات الدولة تتمثل فى تحقيق حالة الرضا المجتمعي، لافتا إلى وجود زيادة في أسعار الطاقة العالمية فيما الدولة تبذل قصارى جهدها لضبط الأسعار والسيطرة عليها. وشدد على أن أولويات الدولة تتمثل فى تحقيق حالة الرضا المجتمعي، لافتا إلى وجود زيادة في أسعار الطاقة العالمية فيما الدولة تبذل قصارى جهدها لضبط الأسعار والسيطرة عليها.

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