المركز الأوروبي: الإخوان الخطر القادم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب أن تكون الجماعات المتطرفة وعلى رأسها الإخوان هي الخطر القادم على العالم.

وأصدر المركز كتابا حديثا حذر من خلاله من مخاطر جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الإخوان في أوروبا، تحت عنوان «منابع الإرهاب والتطرف في أوروبا».

وسلط الكتاب الضوء على التشريعات الحكومية والقانونية التي أقرتها العديد من الدول الأوروبية ضد جماعة الإخوان، وأشار الكتاب إلى أن هناك «صحوة أوروبية»، من مخاطر الإسلام السياسي وجماعة الإخوان، حيث أوصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية جماعات الإسلام السياسي بأنها أكثر خطورة من تنظيم داعش والقاعدة.

ويحذر الكتاب أيضا من جماعات اليمين المتطرف، وخارطة اليمين المتطرف، كما يوضح الكتاب، أبرز التيارات والأحزاب الشعبوية، ومخاطره التي باتت موازية إلى الجماعات “الجهادية” وكذلك الإخوان المسلمين والإسلام السياسي.

وتضمن الكتاب أيضًا تحليل واقع الإرهاب والتطرف، وسياسات أوروبا في مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، ووصفها الكتاب بأنها كانت ناجحة نسبيا، لكن مازالت دول أوروبا لم تحسم موقفها من جماعا الإسلام السياسي، الإخوان.

وفي إطار التحذير المتكرر من خطر الإخوان، أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات ضمن مشاركته في النسخة الــ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، كتابا جديدا باللغة الإنجليزية يتضمن أعمال منتدى تريندز السنوي الأول للإسلام السياسي الذي عُقد تحت عنوان «الطريق إلى الخلافة.. حقيقة المشروع الإخواني».

ويتضمن الكتاب أوراقا مختارة تم تقديمها في إطار ندوات المنتدى الخمس؛ وهي: «الأساس الأيديولوجي للإخوان المسلمين.. التضليل والتلاعب»، و«الإخوان المسلمون والدولة الموازية.. توجيه الكفاح ضد الدولة القومية» و«الإخوان والإعلام.. بين الفكر والسياسة»، و«رحلة الإخوان المسلمين العالمية.. من السيادة على العالم إلى البحث عن ملاذات آمنة»، و«الاستثمار تحت ستار الدين.. الإمبراطورية الاقتصادية للإخوان»، حيث تضمنت كل ندوة عدة محاور تسلط الضوء على فكر هذه الجماعة، وتوضح فساد رؤيتها وفكرها وعملها من أجل السلطة والسيطرة السياسية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز أن عدداً من الخبراء والباحثين والأكاديميين والعلماء من جميع أنحاء العالم شاركوا بأوراق بحثية في ذلك المنتدى الذي هدف إلى توفير منصة لمناقشة مختلف جوانب الإسلام السياسي، وتنظيم الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، وقدم تحليلا متعمقا لأصول جماعة الإخوان، وأيديولوجياتها، ورؤيتها الدنيوية، واستراتيجياتها السياسية، وأنشطة التمويل، والتوسع الدولي، والخطاب الإعلامي لها.

وأكد أن إصدار هذا الكتاب باللغة الإنجليزية يأتي من منطلق حرص تريندز على إرساء أسس حوار عالمي حول فكر جماعة الإخوان، وأيديولوجياتها، وتوجهاتها الرئيسة، وعلاقتها بالتنظيمات المتطرفة العابرة للحدود التي تتبنى الأفكار نفسها، سواء تلك الخاصة بعدم الإيمان بالدولة الوطنية أو إحياء الخلافة الإسلامية.