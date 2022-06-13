هل تمتد حرب أوكرانيا 21 عاما؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع استمرار الحرب في أوكرانيا دون أن تلوح في الأفق أي حلول دبلوماسية، هناك خطر في أن تصبح مثل حرب الشمال التي خاضها بطرس الأكبر واستمرت 21 عاما، حربا طويلة مريرة ذات عواقب وخيمة للنظام الأمني في أوروبا.

ويشير المحللون إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم رؤية واضحة تماما لاستعادة الامبراطورية، حيث رسم ملامح أهداف روسيا الاستراتيجية طويلة الأمد.

وقال بوتين خلال زياته إلى معرض إنجازات الاقتصاد القومي في موسكو للاحتفال بالذكرى الـ350 لميلاد بطرس الأكبر أول إمبراطور روسي «إن بيتر العظيم خاض حرب الشمال الكبرى طوال 21 عاما، وبدا أنه في حربه مع السويد قد أخذ شيئا منها، هو لم يأخذ أي شيء منها، بل أعاد ما كان ملكا خاصا لروسيا، وعندما أسس العاصمة الجديدة في سانت بطرسبرج، لم تعترف أي من الدول الأوروبية أنها أرض روسية، بل اعتبروها جزءا من السويد، ومع ذلك، فإنه من قديم الأزل كان السلافيون يعيشون مع الشعوب الفنلندية الأوغرية، وكانت هذه الأرض تحت سيطرة روسيا».

اشتباكات خارجية

ويقول الباحث الأمريكي مارك إبيسكوبوس في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية «إن بوتين الذي يعتبر مفهومه لمكانة روسيا في العالم راسخا بعمق في قراءته لماضي بلاده، غالبا ما يصوغ سياساته بتعبيرات تاريخية».

وكان الرئيس الروسي قد شبه نفسه في وقت سابق بالإسكندر الثالث، وهو محدث متحفظ سعى لتجنب الاشتباكات الخارجية من أجل التركيز على بناء القاعدة الصناعية والمؤسسات الداخلية للإمبراطورية الروسية.

وتحدث بوتين بإعجاب عن بيوتر ستوليبين، رئيس وزراء روسيا ذو القبضة الحديدة الذي بدأ سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية الطموحة التي استهدفت وقف المزيد من تفكك الإمبراطورية الروسية في مطلع القرن العشرين.

مصدر الإلهام

وأشار إبيسكوبوس إلى أنه ربما يكون بطرس الأكبر، الذي خاض سلسلة من الحروب لتأمين مكانة الإمبراطورية الروسية الناشئة كقوة أوروبية كبيرة، هو الشخص المناسب كمصدر إلهام في وقت حرب تخوض فيه موسكو صراع استنزاف طاحن في أوكرانيا.

ومع ذلك، هناك أوجه شبه تاريخية أكثر عمقا تكمن في تصريحات بوتين. فلم يكن بطرس دائما وعلى الفور ناجحا في كل عمل عسكري، ولكنه كان صارما في سعيه لتحقيق ما اعتبره أهداف روسيا الاستراتيجية الأساسية.

لقد أسفرت حرب الشمال الكبرى في حقيقة الأمر عن هيمنة لروسيا بلا منازع على منطقة البلطيق ودفعت الإمبراطورية إلى أن تكون قوة عظمى، واستمرت مدة 21 عاما واتسمت بمجموعة من النكسات المبكرة للقوات الروسية في أرض المعركة، وإلى حد ما، يعمد بوتين الإشارة إلى حرب الشمال كقياس ملائم للحظة الراهنة. ويبدو أنه يطلب من الروس الاستعداد لحرب طويلة.

الإمبراطورية الروسية

ويقول إبيسكوبوس «ن بوتين كان منذ 2014 يتصور غزو أوكرانيا ليس كمسألة ضم، ولكن كاستعادة لحدود روسيا التاريخية المشروعة.

ولطالما تحدث بوتين عن وجود صلة تاريخية وروحية خاصة بين الروس والأوكرانيين، الذين يعتبرهم شعبا واحدا. وتأطيره التاريخي للحرب هو أحدث دليل على أن الكرملين لا يفكر في إعادة أي من الأراضي الأوكرانية التي يحتلها حاليا، وكما أن بطرس لم يهتم بما إذا كانت الدول الأوروبية اعترفت أم لا بسانت بطرسبرج كأرض روسية، فإنه لا يهم بوتين ما إذا كان الغرب يعترف أم لا بأن خيرسون، وميليتوبول، وماريوبول، وأي عدد آخر من المزيد من الاستحواذات العسكرية في أوكرانيا أراض روسية.

وربما ينطبق المنطق الكامن لتصريحات بوتين الأخيرة، على أي أراض كانت تحت سيطرة الإمبراطورية الروسية أو الاتحاد السوفيتي في السابق، بما في ذلك فنلندا، ودول البلطيق، ومساحات كبيرة من بولندا.

إرث شخصي

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتب رئيس وزراء السويد السابق كارل بيلدت «قال بوتين اليوم إن بطرس الأكبر لم يأخذ أي شىء، إنما كان يستعيده، وأنه من مسؤوليتنا أيضا أن نستعيد ونقوى. هكذا يرى مهمته- استعادة ما كانت تزعم روسيا ملكيته في وقت من الأوقات. إنها وصفة لسنوات من الحرب».

وفي ختام تقريره يقول إبيسكوبوس «إن مضمون رسالة الرئيس الروسي يمتد في حقيقة الأمر إلى ما هو أبعد مما تتكشف عنه الحرب في أوكرانيا. فهي تعني استعادة ما يعتبره بوتين مكانة روسيا المشروعة في النظام الدولي، المفترض أنه تم سلبها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي من خلال فقدان الامبراطورية من ناحية.

وبالنسبة للرئيس البالغ من العمر 69 عاما والذي يقترب من عامه الرابع والعشرين في الحكم، أصبح الأمر مسألة إرث شخصي ومصير قومي لاستعادة مكانة روسيا في النظام العالمي لما بعد الحرب الباردة.

أراضي الإمبراطورية الروسية القديمة:

