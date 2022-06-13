إسرائيل تطالب مواطنيها بمغادرة إسطنبول فوراً

الشارقة - اميمة ياسر - طلبت إسرائيل من مواطنيها الذين يزورون مدينة إسطنبول التركية مغادرتها "على الفور"، محذرة من وجود تهديدات إيرانية.

وحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، تحدث وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الاثنين عن "خطر حقيقي وفوري"، وذلك بعد أنباء عن إحباط هجوم إرهابي إيراني في المدينة الشهر الماضي.

وقال إن الهجوم الذي أحبط مجرد واحد من عدة هجمات خططت لها إيران.

وأضاف لابيد "إذا كنت بالفعل في اسطنبول، فارجع إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن"، "وإذا كنت قد خططت لرحلة إلى اسطنبول - فالغها. لا توجد عطلة تستحق حياتك".

وحذر الوزير الإسرائيلي من السفر إلى تركيا بصورة عامة ما لم يكن هذا السفر "ضروريا".

وتابع يائير لابيد:"أريد، من هنا، أن أنقل رسالة إلى الإيرانيين أيضا. من يؤذي الإسرائيليين لن يفلت من العقاب. ذراع إسرائيل الطويلة ستصل إليهم، بغض النظر عن مكان وجودهم".

وتتهم طهران إسرائيل بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات استهدفت مسؤولين إيرانيين بارزين في المجالات النووية والعسكرية.

وتعهدت طهران بالانتقام من إسرائيل التي تلقي باللوم عليها في مقتل حسن صياد خدايي، العقيد في الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في إطلاق نار خارج منزله في طهران بينما كان في سيارته في 22 مايو.

ولم يتحدث لابيد عن أي عمليات إسرائيلية مزعومة داخل إيران، وقال إن بعض الإسرائيليين الذين سافروا مؤخرا إلى تركيا قد عادوا "دون أن يعرفوا أن حياتهم قد أُنقذت".