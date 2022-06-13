مركز اوروبي يحذر من انتشار متحورين جديدين لـ 'أوميكرون'

وقال المركز في بيان على موقعه الإلكتروني إنه "على الرغم من أن معظم دول الاتحاد الأوروبي اكتشفت حتى الآن نسب إصابات منخفضة من السلالتين الفرعيتين فإن الدول التي شهدت معدلات إصابة مرتفعة، مثل البرتغال، شهدت كذلك زيادة في مجمل الإصابات".وحذر من أنه "لا يبدو أن السلالتين (بي إيه.4 وبي إيه.5) تنطويان على مخاطر أعلى للإصابة بأعراض شديدة لكن الزيادة في أعداد الإصابات نتيجة ارتفاع معدلات العدوى وحدها تؤدي إلى زيادة حالات دخول المستشفيات والوفيات".

وأشار إلى أن "الزيادة المسجلة للسلالتين بي إيه.4 وبي إيه.5 تشير إلى أنهما ستكونان سائدتين".

ومنذ اكتشاف المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، أواخر تشرين الثاني الماضي، توفي مئات الآلاف من الأشخاص بكوفيد-19، قبل أن تظهر من ذات المتحورة سلالات جديدة.

