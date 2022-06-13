انتشال جثتي غريقين في كربلاء

وقالت الشرطة في بيان، "تمكنت مفارز قسم الشرطة النهرية من انتشال جثتي غريقين من نهر المغلف في قضاء الحسينية بعد ورود اتصال هاتفي عبر السيطرة المركزية من أحد المواطنين".

وأضاف البيان أنه "تم تسليم الجثتين الى الجهات المعنية وأخذ إفادات الشهود واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".

