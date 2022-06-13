انتشال جثتي غريقين في كربلاء

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، عن انتشال جثتي غريقين من نهر في المحافظة.
وقالت الشرطة في بيان، "تمكنت مفارز قسم الشرطة النهرية من انتشال جثتي غريقين من نهر المغلف في قضاء الحسينية بعد ورود اتصال هاتفي عبر السيطرة المركزية من أحد المواطنين".
وأضاف البيان أنه "تم تسليم الجثتين الى الجهات المعنية وأخذ إفادات الشهود واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".
وأضاف البيان أنه "تم تسليم الجثتين الى الجهات المعنية وأخذ إفادات الشهود واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".