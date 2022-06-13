اصابة رئيس وزراء كندا بفيروس كورونا

وقال ترودو في تغريدة على "تويتر": "ثبتت إصابتي بكوفيد-19، سأتبع إرشادات الصحة العامة وأقوم بالعزل"، مضيفا: "أشعر أنني بخير وذلك لأنني حصلت على جرعات اللقاح".

ودعا ترودو الأفراد الغير حاصلين على اللقاح إلى الحصول عليه، و"الحصول على الجرعات المعززة إذا أمكن ذلك"، موضحا: "دعونا نحمي نظام الرعاية الصحية لدينا، وبعضنا البعض، وأنفسنا".

