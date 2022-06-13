انت الان تتابع خبر الكاظمي: فتوى السيستاني حولت النكسة إلى نصر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن فتوى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني حولت النكسة إلى نصر.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إن "فتوى الإمام السيستاني حولت التراجع إلى اندفاع، والنكسة إلى نصر، وشدّت سواعد الأبطال لإنقاذ العراق، وأخرجت معدن عقيدةٍ لا تلين، فكان فيها حتف الإرهاب".
وأضاف، "ستبقى قواتنا الأمنية بصنوفها كافه يد العراق الضاربة والجاهزة لردع أي عدوان".
وأضاف، "ستبقى قواتنا الأمنية بصنوفها كافه يد العراق الضاربة والجاهزة لردع أي عدوان".