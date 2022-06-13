انت الان تتابع خبر الكاظمي: فتوى السيستاني حولت النكسة إلى نصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن فتوى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني حولت النكسة إلى نصر.

