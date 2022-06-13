أوكرانيا تعلن طرد قواتها من وسط سيفيرودونيتسك

كييف: أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية الإثنين، أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط سيفيرودونيتسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا، والتي تدور فيها معارك ضارية منذ أسابيع للسيطرة عليها.

وقال الجيش في إحاطته الصباحية على فيس بوك: "شن العدو بدعم مدفعي هجوماً على سيفيرودونيتسك حقق نجاحاً جزئياً، وطرد وحداتنا من وسط المدينة"، مؤكداً أن المعارك "متواصلة".

وأكد سيرهي غايداي حاكم لوغانسك الأوكراني خروج القوات الأوكرانية من المدينة التي تشكل المركز الإداري للمنطقة الخاضعة لكييف.

وكتب صباح الإثنين، على فيس بوك "تتواصل المعارك في الشوارع، الروس يواصلون تدمير المدينة"، ناشراً صور مبان مهدمة أو تشتعل فيها النيران.