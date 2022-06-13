ماكرون يدعو إلى صناعة دفاع أوروبية «أقوى بكثير» مما هي عليه

13 يونيو , 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية الذي يجب أن تكون «أقوى بكثير»، وذلك أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين «يوروساتوري» قرب باريس.
وقال «إنفاق الكثير للشراء من مكان آخر، ليس فكرة جيّدة (...) ينبغي علينا تعزيز الصناعة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي، (كي تصبح) أقوى بكثير وأكثر تطلّبًا».
وجاء كلام ماكرون في سياق زيادة ميزانيات الدفاع في مواجهة الحرب في أوكرانيا.
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