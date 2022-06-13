بسبب إيران.. إسرائيل تدعو رعاياها في تركيا للمغادرة فوراً

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين،: "قبل أسبوعين، أعيد إصدار تحذير السفر للجمهور الخاص بتركيا في أعقاب مخاوف أمنية بشأن محاولات إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في تركيا. ووفقا لذلك، يدعو مجلس الأمن القومي الإسرائيليين الموجودين حاليا في إسطنبول لمغادرة المدينة في أقرب فرصة، ويدعو الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى تركيا لتجنب القيام بذلك حتى إشعار آخر".وأشارت إلى أن "مناطق أخرى في تركيا تخضع لتحذير السفر من المستوى 3 (المتوسط)، لذلك يوصي مجلس الأمن القومي الإسرائيليين أيضا بتجنب السفر غير الضروري إلى أجزاء أخرى من البلاد"، مبينة أنه "لا يوجد سبب لتجنب الرحلات الجوية ذات الروابط في اسطنبول بشرط ألا يغادر الشخص المطار".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان) إن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أحبطوا هجوما إيرانيا على أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية، الشهر الماضي.

