امتداد توضح حقيقة عزم نوابها الاستقالة من البرلمان

وفي هذا الصدد، قال عضو حركة امتداد، وسام الجبوري لـ الخليج 365، اليوم الاثنين، إن "الأمانة العامة للحركة ستعقد يوم غد اجتماعاً تناقش خلاله مستجدات الساحة السياسية، وتتخذ موقفاً محدداً وصريحاً".



وأضاف الجبوري، أنه "لغاية اللحظة لا يوجد توجه لتقديم الاستقالة من مجلس النواب".

في السياق ذاته، أشار المتحدث باسم امتداد، منار العبيدي، إلى أن "استقالة نواب الكتلة الصدرية كانت مفاجئة لجميع القوى السياسية وخلقت نوعاً من الضبابية على المشهد السياسي".

وبين العبيدي، أن "امتداد ستعمل خلال اليومين المقبلين على تكثيف حواراتها بجانبين الاول داخل الحركة وممثليها، والثاني مع باقي الأطراف السياسية؛ من أجل إنهاء حالة الضبابية والخروج بموقف يمنع العملية السياسية من الذهاب الى منزلق خطير قد يضر بالعراق وتجربته الديمقراطية".



ويوم أمس الأحد، قدم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 75 نائباً، استقالتهم من مجلس النواب، بطلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ وذلك بعد انسداد سياسي دام أكثر من سبعة أشهر، دون أن تتوصل الأطراف السياسية في العراق إلى انفراجة تفضي إلى اختيار رئيس جمهورية ثم تشكيل الحكومة، رغم طرح أكثر من مبادرة من قبل أكثر من طرف.

ولم ينتظر رئيس البرلمان طويلاً حتى ظهر في مقطع مصور، مع رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، وهو يؤشر موافقته على استقالة الصدريين، لكنه قال بعد ذلك في تغريدة "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".

وتعد الكتلة الصدرية الفائز الأكبر بالانتخابات "المبكرة" التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر، بعدد مقاعد بلغ 75 مقعداً.

وينص قانون الانتخابات على أنه عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.