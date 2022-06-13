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الاهلي المصري يفسخ عقد مدربه موسيماني

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-13 | 16:28

الاهلي المصري يفسخ عقد مدربه موسيماني

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أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الاثنين، فسخ العقد مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي بين الطرفين.
وقال الاهلي عبر موقعه الرسمي، ان "النادي قام بفسخ عقد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي بين الطرفين".

واضاف ان "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، كلف المدرب العام سامي قمصان بتولي مهام المدرب لحين التعاقد مع مدير فني جديد، لخلافة بيستو موسيماني".


واشار النادي الى ان "بيتسو موسيماني غاب عن تدريبات الأهلي المصري صباح اليوم، كما غاب عن مباراة الفريق أمام المصري بالسلوم في كأس مصر أمس الأحد".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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