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الحلبوسي والعاهل الأردني يبحثان التعاون الثنائي

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بغداد - ياسين صفوان - يحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني، توسيع آفاق التعاون الثنائي بين العراق والأردن.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "التقى عاهلَ المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد".

وجرى، خلال اللقاء، تأكيد "متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي بين العراق والأردن في المجالات كافة، وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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