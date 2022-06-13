الحلبوسي والعاهل الأردني يبحثان التعاون الثنائي

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "التقى عاهلَ المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد".

وجرى، خلال اللقاء، تأكيد "متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي بين العراق والأردن في المجالات كافة، وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين".

