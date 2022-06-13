البصرة.. تحرير طفل مخطوف والقبض على الخاطف

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه " في ساعة متأخرة من الليل وأثناء تجوال مفارز مركز شرطة الموفقية ضمن قاطع المسؤولية تم ملاحظة تجمع للأهالي أمام إحدى الدور السكنية ولدى الاستفسار منهم تبين قيام شخص بخطف طفل يبلغ من العمر سبعة سنوات".واضافت انه "على الفور تم إجراء التفتيش وبكمين محكم أثمرت الجهود بالقبض على الخاطف ومعه طفل تم احضاره الى المركز، ولدى حضور ذوي الطفل تم التعرف عليه ومن خلال التحقيق مع المتهم اعترف بقيامه بخطف الطفل من أمام داره".

واشارت المديرية الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتسليم الطفل المخطوف الى ذويه".

