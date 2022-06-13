شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مجمع الإنتاج الحيوانى مشروع قومى وخطوة على طريق تحقيق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم خلال افتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات، اتسم بالشفافية والمصداقية في عرض الأوضاع الاقتصادية التى نعيشها في إطار التحديات والأزمات العالمية التي تمر بها الدول كافة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح الجندي، أن حديث الرئيس بشأن جهود الدولة لتخفيف عبء التأثيرات الاقتصادية السلبية جراء الأزمات العالمية وارتفاع اسعار جميع السلع والخدمات يؤكد حرصه على تخفيف معاناة المواطن المصري بعد الأزمات الاقتصادية العالمية،خاصة محدودى الدخل، وأن القيادة السياسية حريصه على دعم المواطن وتخفيف التبعات السلبية، والدليل على ذلك توافر منافذ بيع السلع بكافة المحافظات بأسعار مخفضة، فضلا عن حديث الرئيس على تأجيل الحكومة لقرار زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة لتخفيف الأعباء على المواطنين، رغم ارتفاع أسعار الطاقة والوقود عالمياً .

وأكد أن افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني اليوم، يساهم في تحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي والذي يعد جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر، حيث أن المشروع يستهدف استنباط سلالات جديدة من اللحوم وإنتاج الألبان من خلال إنشاء المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط الذي يستهدف تحسين السلالات.

ولفت الجندي، إلى أن هذا المشروع سيعزز من قيمة الثروة الحيوانية، ومن ثم سينعكس على تخفيف عبء الاستيراد، وزيادة التصدير مستقبلا، مما يحقق التوازن في السوق المحلية بين العرض والطلب، وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين وإتاحتها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مجمع الإنتاج الحيواني تبلغ طاقته الاستيعابية 5000 رأس حلاب وطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 طن لحوم حية / دورة ونحو 3000 رأس تسمين على مساحة ألف فدان، فضلا عن وجود 6 مزارع فرعية و5 حلاب ومزرعة تسمين على مساحة ألف فدان، بالإضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بحفظ الألبان ونقلها، بخلاف محطة معالجة مياه الصرف الصحي الآدمي بطاقة 100 متر مكعب.