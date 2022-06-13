شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم اسم الكاتب الراحل جلال دويدار خلال حفل توزيع جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت مؤسسة مصطفى وعلى أمين الصحفية اسم الراحل الكاتب الكبير جلال دويدار، تقديراً وعرفاناً للعطاء الصحفى، وذلك في احتفالية عقدتها أمس لتوزيع جوائز المسابقة الخاصة بها، والتي شملت أيضاً تكريم اسمى الكاتبين الصحفيين ياسر رزق وعبد القادر محمد على.

وقام كل من أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ورئيسة مجلس ادارة المؤسسة صفية مصطفي أمين بتسليم درع التكريم إلى حنان جلال دويدار بحضور يسرية رجب زوجة الكاتب الراحل، التي عبرت عن تقديرها لتلك اللفتة الكريمة مستذكرة المكانة الرفيعة التي كانت تحظى بها مؤسسة أخبار اليوم في حياته.

وشملت الاحتفالية أيضاً تقديم الجوائز للأعمال المنشورة عام 2021 بعد إنهاء عمل اللجان المحايدة من فرز 371 عملاً صحفياً في مجالات التحقيق الصحفى، والحوار الصحفى، والقصة الإنسانية، والصورة الصحفية والوسائط الإعلامية المتعددة والإخراج الصحفى وجائزة مخصصة لشباب الصحفيين.

يذكر أن أسرة الكاتب الراحل جلال دويدار"كانت قد أطلقت هي الأخرى جائزة باسمه لأفضل بحث في مجال الصحافة تم استحداثها في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة أعلنت عنها الدكتورة هويدا مصطفى، عميد الكلية في شهر مايو الماضى.