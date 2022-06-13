شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تبحث طلب مناقشة عامة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضواً بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة".

وأكد الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة، أن الدولة المصرية قامت بمجهودات كبيرة جدا في هذا المجال والدليل علي ذلك حجم الاستثمارات الكبير في هذا المجال، والذي يبلغ نصف مليون دولار، كما قامت الدولة بإنشاء 8 مراكز للإبداع وهناك 14 مركزا يجري إنشائها وسيتم افتتاحهم قريبا، كما حصلت مصر علي المركز الثاني في هذا المجال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلي المركز الأول في التكنولوجيا المالية حسب تقرير شركة بلنك وهي من كبري الشركات المتخصصة، وكل هذا يعود بالمقام الأول لتحسين بيئة الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف أنه أصبح تكوين وإشهار الشركة بالإخطار ومن خلال نافذة واحدة أو ما يعرف بالشباك الواحد والسماح بفتح الشركات الافترضية، دون النظر لوجود مقر والتوسع في الإعفاءات الضريبية، وتسهيل منح التراخيص والموافقات وغيرها، كل هذا أدي إلي زيادة معدلات ونسب الاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وفي هذا الأمر بصفة خاصة.