شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يوصى باستضافة بطولة سباق السيارات الكهربائية لتنشيط السياحة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال رئيس مجلس الشيوخ برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد حول "استضافة بطولة سباب السيارات الكهربائية "فورمولا إي" مما له آثار إيجابية على الدولة المصرية"، وذلك من أجل تنمية السياحة الرياضية فى مصر.

وقال تقرير لجنة الشباب عن المقترح :"تعتبر السياحة الرياضية من أهم أنواع السياحة التي تساهم بشكل فعال في تنشيط حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية ، وبالتالي رفع مستوى الاقتصاد عن طريق إقامة البطولات والمسابقات الرياضية ، لجذب أعداد كبيرة من السائحين بغرض ، مشاهدة هذه المسابقات الرياضية، تتمثل أهمية سباق " الفورمولا إي " في العديد من الجوانب منها الرياضية والسياحية والاقتصادية ، حيث باتت دول كثيرة تعول على هذه الفعالية السنوية الكبرى كمقوم رئيسي من مقومات الترويج لها المحافل الدولية المختلفة ، ومورد مهم من موارد الدخل التي تسعى لاستثمارها، مضيفا :" أما عن الأهمية الرياضية ، في سباقات الفورمولا إي ، تعد الرياضة الأولى في عالم المحركات وأكثرها شهرة وانتشارا حول العالم ، حتى أصبحت من الرياضات الأكثر شعبية بين محبي سباقات السيارات وعن الأهمية السياحية لهذا الحدث ، فمن المتوقع استقبال أعداد ضخمة من السائحين ، حيث أن هذا السباق استطاع بتميز فعالياته أن يكون مقصدا سياحياً يمكن من خلاله الترويج للقطاع السياحي، وأما عن الأبعاد الاقتصادية لسباق الفورمولا إي ، فقد استطاعت هذه الفعالية العالمية أن تعزز واردات الدخل لفئة كبيرة من المستفيدين سواء على مستوى الأفراد أو الشركات".