«نتفليكس» تعلن عن جزء ثانٍ من مسلسل «لعبة الحبار» (أ ف ب).

أعلنت شبكة «نتفليكس» للبث المباشر، أمس (الأحد)، عن إطلاق الجزء الثاني من مسلسل «لعبة الحبار» الذي حقق نجاحاً عالمياً كبيراً.

وأصبح «لعبة الحبار» أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة «نتفليكس» عندما بدأ عرضه في سبتمبر (أيلول) 2021.

ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم. ولم تحدد الشبكة موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل.

أصبح المسلسل الكوري الجنوبي الأكثر مشاهدة على الإطلاق على الشبكة، حيث شاهده 111 مليون حساب منذ بداية عرضه في 17 سبتمبر الماضي.