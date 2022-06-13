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القضاء يصدر مذكرة قبض بحق 'محمد الهجف'

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بغداد - ياسين صفوان - اصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرة قبض وتحري بحق المدعو "محمد الهجف" في الدعوة المقامة ضده من قبل هيئة النزاهة.
وقال المجلس بحسب مذكرة قبض وتحري اطلعت عليها الخليج 365 ، انه "الى اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة كافة انكم مأذونون بالقبض على المتهم "محمد ابراهيم حمد الجبوري".

واضاف مجلس القضاء بحسب الوثيقة فان "نوع الجريمة والمادة القانونية المسندة اليه: عدم الحضور امام المحكمة وفقا للمادة (238) من قانون العقوبات".


واشار المجلس الى "احضار المتهم امام المحكمة لكونه متهما في الشكوى المقدمة ضدة في هيئة النزاهة".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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