اخبار العالم

الرئيس بايدن يزور السعودية في الشهر المقبل

0 نشر
وكالات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس بايدن يزور في الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

وكالات_الخليج 365

قال مصدر مطلع يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى السعودية، وإسرائيل في الشهر المقبل وأن البيت الأبيض يعتزم إعلان الزيارة هذا الأسبوع.

 

وقال المصدر إن زيارة بايدن للسعودية، التي من المتوقع أن تكون في منتصف يوليو (تموز) تقريبا، قد تشمل لقاء مع الأمير .

 

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي التخطيط لزيارة بايدن إلى إسرائيل والسعودية.

 

وقال المتحدث: "ليس لدينا تفاصيل أخرى نؤكدها عن الرحلة ولكننا سنعلنها بمجرد توفر تفاصيل".

 

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع السعودية في وقت يحاول فيه بايدن خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا