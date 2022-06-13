شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس بايدن يزور السعودية في الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

وكالات_الخليج 365

قال مصدر مطلع يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى السعودية، وإسرائيل في الشهر المقبل وأن البيت الأبيض يعتزم إعلان الزيارة هذا الأسبوع.



وقال المصدر إن زيارة بايدن للسعودية، التي من المتوقع أن تكون في منتصف يوليو (تموز) تقريبا، قد تشمل لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي التخطيط لزيارة بايدن إلى إسرائيل والسعودية.

وقال المتحدث: "ليس لدينا تفاصيل أخرى نؤكدها عن الرحلة ولكننا سنعلنها بمجرد توفر تفاصيل".

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع السعودية في وقت يحاول فيه بايدن خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.