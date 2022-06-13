شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ": لائحة قانون الرياضة ستحتاج تركيزا لضبط كثير من الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة بعد تعديل القانون ربما ستحتاج في حينه لكثير من التركيز، لأنها ستحل مسائل كثيرة، مشيرا إلى أن اللائحة تتضمن تفاصيل كثيرة لضبط كثير من الأمور التى تحتاج الضبط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017ـ.

وأشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إلى أن التعديلات تتضمن معالجة كثير من المشاكل المطروحة في المنظومة الرياضية.

من جانبه، طالب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، بأن يكون هناك حوار بين وزارات الشباب والتربية والتعليم والتعليم العالى للتوافق على عدم إصدار ترخيص لأى مدرسة أو جامعة إلا لو كان لديها ملاعب، ونظام للنشاط الرياضى داخل المدرسة أو الجامعة، لافتا إلى أهمية ذلك في تخريج شباب رياضي وتطوير المنظومة الرياضية.