شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. والانعقاد القادم 26 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة، على أن تعقد الجلسات القادمة يوم 26 يونيو الجارى.

وكان المجلس قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017 على ان يتم استكمال مناقشة مواد مشروع القانون خلال الجلسات القادمة.

ويحقق مشروع القانون عدد من الاهداف منها معالجـة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة تغيرات العصر وتحقيق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي ومعالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة المركـز التسوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية بالاضافة الى سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.

كما شهدت الجلسة إحالة 10 تقارير للجان النوعية للحكومة، بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من الاعضاء المجلس لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء فيها من توصيات.