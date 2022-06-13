شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بقرار الرئيس السيسي بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء الذى كان مقررا تنفيذه من أول يوليو القادم بهدف التخفيف على المواطنين.

وقال النائب تيسير مطر فى تصريح له، إن هذا القرار الذى اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد انحياز الرئيس لمتوسطى ومحدودى الدخل من أبناء الشعب المصرى، وإحساس الرئيس بمعاناة المصريين من موجة غلاء الأسعار حاليا بسبب التضخم وأثار الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن هذه المرة الثالثة لتأجيل تنفيذ قرار زيادة أسعار الكهرباء.

وأشار النائب تيسير مطر إلى أن هناك مسئولية يجب أن يقوم بها المواطنين وفى مقدمتها العمل على ترشيد استخدام الكهرباء بقدر الإمكان، وأيضا الاستجابة إلى الدعوات الخاصة بتنظيم النسل لخفض زيادة عدد السكان والتي تلتهم معدلات النمو السكانى المتزايد".

وأوضح النائب تيسير مطر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث اليوم بالأرقام، وهو حديث مقنع لأن الأرقام لا تكذب، حيث تحدث عن ارتفاع الأسعار فى الدول الغنية، ولا تعانى من مشكلة زيادة النمو السكاني مثل مصر، وأن المواطن المصرى حاليا يدفع سعر الكهرباء والبنزين بنسبة 50% من تكلفتها".

ووجه النائب تيسير مطر باسم جميع أعضاء حزب إرادة جيل رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إصداره لهذا القرار الذي أسعد ملايين المصريين، خاصة تأكيده أن هذا القرار لا يعني أن الدولة تمن على شعبها بل تسعى لتخفيف الأعباء".