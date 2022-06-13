شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: تعديلات قانون الرياضة جاءت فى وقتها لتواكب المواثيق الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الرياضة مهمة لمواكبة المواثيق الدولية فى هذا المجال الهام، وترسيخا للمادة 84 من الدستور.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وفى بداية كلمته، قال أبو شقة: "تحية وتقدير واحترام للجهد الفنى الذى بذلته لجنة الشباب والرياضة وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مناقشة مشروع القانون، كما نقدم تحية تقدير للحكومة على اهتمامها البالغ بالرياضة وتقديمها لهذا المشروع بقانون الذى جاء فى حينه ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة لابد من وجود تشريعات تواكب الجمهورية الجديدة، ومن ثم أوافق على المشروع من حيث المبدأ، لأنه جاء تفعيلا وترسيخا لنص المادة 84 من الدستور والتى تنص على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية".

وأضاف أبو شقة، أن يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون لمواكبة المواثيق الدولية فى هذا الشأن والتى أكدت أهمية الرياضة باعتبارها لغة تفاهم عالية بين الدول، وهى المائدة التى يلتف عليها الجميع فى تفاهم وود وتقدير مهما كانت الخلافات والصراعات تنبذه الرياضة،